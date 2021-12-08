EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Совфеде прокомментировали заявление Нуланд о Путине и СССР: "Вбрасывают"
Мигранты из Сирии вылетели из Минска домой
Российское судно "Академик Иоффе" возвращается домой: арест сняли
В польской полиции заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
Насильник, пытавшийся убить девушку в Москве, удерживал в квартире двух женщин
Учёные из Гонконга сфотографировали омикрон-штамм коронавируса
Зачем и почему суд Киева выдал разрешение на арест Поклонской
В Казахстане отменили обязательное дублирование рекламы на русский язык
МИД: санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание за дружбу с Россией

Учёные из Австралии выявили подвариант омикрон-штамма COVID-19

Здоровье

Учёные из австралийского штата Квинсленд заявили, что им удалось обнаружить подвариант "омикрона", отличающийся от стандартной структуры нового южно-африканского штамма.

Учёные из Австралии выявили подвариант омикрон-штамма COVID-19

По словам исследователей, у разновидности коронавируса "омикрон" могут быть две родственные линии. В министерстве здравоохранения Квинсленда считают, что учёные сделали важное открытие о новом варианте COVID-19.

  • Специалисты нашли подвариант, который немного отличается от типичного омикрон-штамма, у пациента, прилетевшего в Австралию из Южно-Африканской республики.

Тем не менее, многие врачи раскритиковали заявление австралийских исследователей, передаёт Guardian. Другие инфекционисты убеждены: никакого открытия не было, а различия в результатах генетического анализа можно легко объяснить применением разных технических подходов.

Всего в Австралии с начала пандемии зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили у 1701 жителя страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В Совфеде прокомментировали заявление Нуланд о Путине и СССР: "Вбрасывают"
Учёные из Австралии выявили подвариант омикрон-штамма COVID-19
Мигранты из Сирии вылетели из Минска домой
Малышева рассказала о тяжести штамма "омикрон"
Российское судно "Академик Иоффе" возвращается домой: арест сняли
В польской полиции заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
Насильник, пытавшийся убить девушку в Москве, удерживал в квартире двух женщин
Учёные из Гонконга сфотографировали омикрон-штамм коронавируса
Зачем и почему суд Киева выдал разрешение на арест Поклонской
В Казахстане отменили обязательное дублирование рекламы на русский язык
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников