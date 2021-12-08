Учёные из Австралии выявили подвариант омикрон-штамма COVID-19

Учёные из австралийского штата Квинсленд заявили, что им удалось обнаружить подвариант "омикрона", отличающийся от стандартной структуры нового южно-африканского штамма.

По словам исследователей, у разновидности коронавируса "омикрон" могут быть две родственные линии. В министерстве здравоохранения Квинсленда считают, что учёные сделали важное открытие о новом варианте COVID-19.

Специалисты нашли подвариант, который немного отличается от типичного омикрон-штамма, у пациента, прилетевшего в Австралию из Южно-Африканской республики.

Тем не менее, многие врачи раскритиковали заявление австралийских исследователей, передаёт Guardian. Другие инфекционисты убеждены: никакого открытия не было, а различия в результатах генетического анализа можно легко объяснить применением разных технических подходов.

Всего в Австралии с начала пандемии зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили у 1701 жителя страны.

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