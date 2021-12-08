Мясников предупредил об опасных последствиях голодания: "Это противоестественно"

Доктор Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" рассказал, к каким опасным последствиям может привести голодание.

По его словам, сегодня многие россияне продолжают обращаться к такому экстремальному способу борьбы с лишним весом. Однако голодание, отметил специалист, как правило, приводит к обострению хронических заболеваний.

"Это противоестественно самой природе любого существа. Птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает", — сказал врач в эфире программы.

Мясников также посоветовал не назначать самим себе голодание в лечебных целях. Как подчеркнул доктор, помимо серьёзных внутренних заболеваний, пациент может столкнуться с отёчностью и нарушением гормонального баланса.

Специалист порекомендовал жителям страны предварительно консультироваться с диетологами перед тем, как обращаться к различным диетам. Это поможет избежать возможных сбоев в работе организма.

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