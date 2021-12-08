В Европе определились с подходом к вакцинации от COVID-19

Органы здравоохранения ЕС пришли к согласию по поводу подхода к вакцинации от коронавируса и теперь рекомендуют "комбинировать” препараты, утверждая, что использование разных вакцин во время первой и бустерной прививок приводит к "хорошему уровню антител”.

В совместном заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) говорится, что

"сочетание вирусных векторных вакцин и вакцины мРНК дает хорошие уровни антител против COVID-19 и более высокий Т-клеточный ответ, чем при использовании одного и того же препарата".

Кроме того, по мнению европейских медицинских чиновников, использование "гетерологичной вакцинации” даёт странам "больше гибкости" в выборе препаратов, устраняя неравенство в отношении вакцин".

"Бустерные дозы можно безопасно вводить уже через три месяца после второй дозы вакцины, хотя в идеале этот период следует продлить до шести месяцев", — добавили EMA и ECDC.

Новые рекомендации означают, что страны ЕС могут проводить свои собственные кампании смешанной вакцинации, не дожидаясь официального одобрения властей ЕС. Обновление EMA/ECDC появилось в связи с тем, что новый вариант Omicron быстро распространяется по всему региону.

На сегодняшний день исследования, проведенные учреждениями здравоохранения ЕС по этому вопросу, охватывают только четыре вакцины, которые в настоящее время разрешены Комиссией Евросоюза: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

К слову, в России такой подход используется давно: те люди, кто первый раз вакцинировался, например, Спутником V, при повторной вакцинации получают "одноразовый" Спутник-Лайт.

Всемирная организация здравоохранения все еще оценивает этот подход.

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