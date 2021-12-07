Учёный-генетик: "омикрон" быстрыми темпами распространяется по Великобритании

Учёный-генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона сообщил, что за сутки в Великобритании регистрируют до тысячи случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19.

По его словам, новая разновидность распространяется по стране стремительными темпами, передаёт Sky News.

"Этот штамм составляет уже около 1% от всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в день, то есть "омикрон" выявляют за сутки у 500-1000 пациентов", — подчеркнул Баллу.

Он также отметил, что вакцина от COVID-19 способна бороться с новым вариантом инфекции и защищать людей от "серьёзных симптомов".

В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об обнаружении омикрон-штамма с 32 мутациями в Южно-Африканской республике. По предварительным данным, пациенты переносят коронавирус при этой разновидности в лёгкой форме, однако скорость передачи "омикрона" от человека к человеку может быть выше, чем у "дельты".

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