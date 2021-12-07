Учёный допустил возможность взрывного роста числа заражений "омикроном" в РФ

Свойство нового штамма коронавируса "омикрон" распространяться экспоненциально грозит быстрым ростом числа заражений им в РФ, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

В беседе с РИА Новости учёный указал на ситуацию с новым вариантом COVID-19 в Южной Африке, где наблюдается его быстрое распространение, хотя перед этим там прошла волна заболеваемости, вызванная штаммом "дельта", и у многих выработался иммунитет.

Базыкин отметил, что распространение "омикрона" в РФ может вначале проходить незаметно.

"В самом начале вам кажется, что как будто все в порядке… Ещё мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост", — заявил учёный.

По его мнению, доминирующий в настоящее время в РФ штамм "дельта", скорее всего, не станет помехой распространению "омикрона", поскольку тот, похоже, может уходить от иммунитета, выработанного после заражения другими вариантами COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о двух первых случаях заражения штаммом "омикрон" в РФ. Его выявили у россиян, прибывших из ЮАР.

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