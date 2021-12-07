Онищенко рассказал, нужно ли отменять новогодние праздники из-за "омикрона"

По словам заслуженного врача России, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, из-за пандемии коронавируса, в том числе и нового штамма "омикрон" от праздников отказываться не стоит. Но и превращать Новый год и каникулы в "пьянку-гулянку" нежелательно.

Как подчеркнул эпидемиолог, лучше справить Новый год в кругу семьи и близких людей.

"Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее", — пояснил врач в беседе с ТАСС.

По словам Онищенко, что же касается нового штамма коронавируса "омикрон", то пока учёные его называют менее опасным по сравнению, к примеру, с "дельтой". Ни одного летального исхода именного из-за этого вида COVID-19 не зафиксировано. Он более контагиозен, значит, он всё остальное вытеснит в ближайшее время.

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