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Нутрициолог рассказала, какие сухофрукты полезны зимой

Здоровье

Нутрициолог Светлана Александрова рассказала, какие сухофрукты нужно есть зимой. 

Нутрициолог рассказала, какие сухофрукты полезны зимой

Как выяснили  «Вести Подмосковья», курага укрепляет кости, а также хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Её полезно есть тем, кто перенёс инфаркт или инсульт или если нужно улучшить состояние кожи и волос. Но желательно есть не более 5 штук в день. 

Такая же норма в сутки касается чернослива. Этот сухофрукт улучшает зрение, помогает работе желудочно-кишечного тракта и нормализует давление. 

10 штук в день можно съедать фиников. Они укрепляют нервную систему, активизируют мозговую деятельность и помогают бороться с апатией, сонливостью и плохим настроением.  

Инжир подходит тем, у кого варикозное расширение вен. Также этот сухофрукт помогает при похмелье. Он снижает тошноту, вялость и головную боль. 

Изюм нормализует работу сердца и артериального давления. 

Сухофрукты в больших количествах нельзя есть тем, у кого диабет, ожирение, аллергия, острые заболевания ЖКТ и другие. 

Есть сухофрукты нужно понемногу и после употребления следить за своим состоянием. 

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