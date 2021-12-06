Нутрициолог рассказала, какие сухофрукты полезны зимой

Нутрициолог Светлана Александрова рассказала, какие сухофрукты нужно есть зимой.

Как выяснили «Вести Подмосковья», курага укрепляет кости, а также хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Её полезно есть тем, кто перенёс инфаркт или инсульт или если нужно улучшить состояние кожи и волос. Но желательно есть не более 5 штук в день.

Такая же норма в сутки касается чернослива. Этот сухофрукт улучшает зрение, помогает работе желудочно-кишечного тракта и нормализует давление.

10 штук в день можно съедать фиников. Они укрепляют нервную систему, активизируют мозговую деятельность и помогают бороться с апатией, сонливостью и плохим настроением.

Инжир подходит тем, у кого варикозное расширение вен. Также этот сухофрукт помогает при похмелье. Он снижает тошноту, вялость и головную боль.

Изюм нормализует работу сердца и артериального давления.

Сухофрукты в больших количествах нельзя есть тем, у кого диабет, ожирение, аллергия, острые заболевания ЖКТ и другие.

Есть сухофрукты нужно понемногу и после употребления следить за своим состоянием.

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