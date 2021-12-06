Вакцину от коронавируса для детей младше 12 лет начнут исследовать в 2022 году

Вакцину от коронавируса для детей младше 12 лет начнут исследовать в 2022 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как пишет РИА Новости, вакцина предназначена для детей от 6 до 11 лет.

Документы на исследования препарата центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал в конце ноября.

Ранее в России разрешили применять препарат "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Второе название вакцины — "Гам-КОВИД-Вак М".

Прививку детям будут делать только при согласии родителей или законных представителей.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем будет отличаться вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет от "взрослой".

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