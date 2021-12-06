Мурашко: после коронавируса 85% людей обращаются в больницу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что множество людей после излечения от коронавирусной инфекции практически сразу обращаются к врачам. Он заметил, что количество таких пациентов составляет 85%.

Он сделал акцент на том, что переболевшие обращаются в больницу в раннем периоде после выздоровления.

"После перенесённой новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", — передаёт РИА Новости слова Мурашко.

Он сделал это заявление на открытии "Российской недели здравоохранения".

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал возможность выявления нового омикрон-штамма коронавируса в России. Он заявил, что уже бесполезно задаваться вопросом о том, придёт он или нет на территорию Российской Федерации. По его мнению, правильный вопрос: когда именно он придёт.

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