Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что множество людей после излечения от коронавирусной инфекции практически сразу обращаются к врачам. Он заметил, что количество таких пациентов составляет 85%.
Он сделал акцент на том, что переболевшие обращаются в больницу в раннем периоде после выздоровления.
"После перенесённой новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", — передаёт РИА Новости слова Мурашко.
Он сделал это заявление на открытии "Российской недели здравоохранения".
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал возможность выявления нового омикрон-штамма коронавируса в России. Он заявил, что уже бесполезно задаваться вопросом о том, придёт он или нет на территорию Российской Федерации. По его мнению, правильный вопрос: когда именно он придёт.
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