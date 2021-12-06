"Это не последняя угроза": врач предупредила о риске более смертоносной пандемии

Доктор Сара Гилберт, которая участвовала в создании вакцины AstraZeneca, заявила, что вирусы и дальше будут угрожать людям.

По её словам, на смену COVID-19 может прийти более смертоносная пандемия, передаёт телеканал Sky News.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая пандемия может быть хуже, если вирусы станут более заразными, более смертоносными или теми, и другими сразу", — сказала специалист.

Она также прокомментировала информацию о появлении нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Как отметила доктор, спайковый белок этой разновидности включает в себя мутации, увеличивающие способность быстро распространяться по всему миру.

И хотя некоторые врачи убеждены в том, что "омикрон" протекает исключительно в лёгкой форме, Сара Гилберт рекомендует дождаться точных результатов научных исследований относительно данного варианта и не делать преждевременных выводов.

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