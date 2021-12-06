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Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19

Здоровье

Елена Малышева рассказала о преимуществах людей, переболевших коронавирусом.

Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19

Теледоктор уверена, что люди с иммунитетом, выработанным в процессе борьбы с COVID-19, защищены от любых новых штаммов коронавируса. Их защита, по мнению медика, сильнее, чем у непереболевших и даже вакцинированных.

"Непереболевшие, в принципе, не имеют защиты: у них нет антител — наших солдат-защитников", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Врач отметила, что у привитых от коронавируса есть антитела только против шипов коронавируса — спайк-белков.

"Это важно, но этого может быть недостаточно. Защита будет обязательно, но её уровень может быть разным. У переболевших есть антитела против спайк-белков, против белков мембраны, против внутренней части коронавируса, против нутриокапсида", — объяснила Елена Васильевна.

Медик не советует людям испытать на себе атаку коронавируса, так как от этого заболевания можно умереть.

"Убедитесь, что антитела у вас есть. Потому что их может не быть, даже если вы переболели. И добавьте себе бустер или полную вакцину, если антител нет", — рекомендует Малышева.

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Защита от нового штамма Омикрон!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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