Гинцбург рассказал, на сколько подростков хватит вакцины "Спутник М"

Центр имени Гамалеи готов взять государственный заказ на выпуск 10 миллионов доз подростковой вакцины от коронавируса "Спутник М", заявил директор научного ведомства Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас выпущено порядка 150 тысяч доз для детей от 12 до 17 лет, которые проходят контроль качества. Кроме этого, учёный отметил, что количество партий будет зависеть от решения родителей.

"Вообще, у нас подростков такого возраста порядка 10 млн [человек]. До 10 млн [комплектов] мы готовы принять госзаказ. Всё ещё зависит от того, как родители решат о вакцинации их детей", — цитирует Гинцурга ТАСС.

До конца года центр планирует выпустить порядка 200-250 тысяч комплектов.

Ранее Pravda. Ru писала о различиях компонентов для вакцинации от коронавируса между взрослым препаратом и детским. Так, согласно информации центра Гамалеи, для пациентов в возрасте от 6 до 11 лет, препарат будет выпущен с гораздо меньшей концентрацией действующего вещества.

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