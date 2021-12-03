Почему опасно делать прививку от COVID-19 при простуде, объяснила иммунолог

Если сделать прививку, в том числе и от коронавируса, во время простуды, это может усугубить состояние больных, страдающих скрытыми, хроническими заболеваниями, и стать причиной гипериммунной реакции. Об этом сообщила URA. RU кандидат медицинских наук, иммунолог Зоя Скорпилёва.

"В острый период в принципе нельзя делать никаких прививок, не только от COVID-19, потому что мы не знаем, могут они синергировать или наоборот, сантагонизировать друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку", — объяснила врач.

Скорпилёва добавила, что вакцинация запрещена даже после просто контакта с больным, потому что человек мог заразиться и пока не знать об этом, находясь в инкубационном периоде.

"На фоне прививки заболевание может начать протекать гораздо тяжелее, могут возникнуть какие-то осложнения, активизироваться какие-то хронические заболевания или скрытые патологии, о которых вы не подозревали и которые никогда бы не возникли", — рассказала иммунолог.

Медик посоветовала сначала выздороветь, выждать как минимум две недели, а потом уже идти на вакцинацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.