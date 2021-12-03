Голикова заявила о повышении коллективного иммунитета россиян до 53,7%

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что показатель коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в нашей стране вырос до 53,7%.

По данным на третье декабря, в России полностью вакцинировались 63 961 690 граждан, сделали инъекцию первым препаратом 72 078 412 человек, сообщила политик. Также она перечислила следующие регионы, в которых коллективный иммунитет составил более 72%:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Карелия,

Тува,

Чукотка.

"У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%", — подчеркнула Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Вместе с этим вице-спикер отметила, что коронавирус всё ещё распространяется, почти вся наша страна по напряжённости эпидемиологической обстановки находится в красной или оранжевой зоне. По этой причине необходимо вакцинироваться против COVID-19, сказала политик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что россияне полностью достигнут коллективного иммунитета, если прививки сделают более 80% граждан старше 18 лет. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, болезнь становится сезонной.

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