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Голикова заявила о повышении коллективного иммунитета россиян до 53,7%

Здоровье

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что показатель коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в нашей стране вырос до 53,7%.

Голикова заявила о повышении коллективного иммунитета россиян до 53,7%

По данным на третье декабря, в России полностью вакцинировались 63 961 690 граждан, сделали инъекцию первым препаратом 72 078 412 человек, сообщила политик. Также она перечислила следующие регионы, в которых коллективный иммунитет составил более 72%:

  • Москва,
  • Московская область,
  • Санкт-Петербург,
  • Карелия,
  • Тува,
  • Чукотка.

"У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%", — подчеркнула Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Вместе с этим вице-спикер отметила, что коронавирус всё ещё распространяется, почти вся наша страна по напряжённости эпидемиологической обстановки находится в красной или оранжевой зоне. По этой причине необходимо вакцинироваться против COVID-19, сказала политик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что россияне полностью достигнут коллективного иммунитета, если прививки сделают более 80% граждан старше 18 лет. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, болезнь становится сезонной.

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Последняя информация о коронавирусе в России на 03.12.2021
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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