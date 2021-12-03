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Шеф-повар Ивлев назвал три полезных овоща, которые можно есть вместо картофеля

Здоровье

Шеф-повар, ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" Константин Ивлев перечислил продукты, которые можно употреблять вместо картофеля.

Шеф-повар Ивлев назвал три полезных овоща, которые можно есть вместо картофеля

По словам Ивлева, картофель способна заменить репа. Однако её необходимо правильно готовить, чтобы не испортить пищу горечью, предупредил специалист. Он порекомендовал обработать овощ кипятком или паром. В таком случае репа почти не будет отличаться от картофеля, отметил шеф-повар.

"Также часто на Руси использовали корень сельдерея, как для пюре, так и для всего остального. Плюс существует батат (известный как "сладкий картофель". — Прим. ред.), который также используют вместо картофеля, потому что в нём минимум крахмала и углеводов", — сказал Ивлев в разговоре с URA.RU.

Ранее врач Юлиана Чечурина заявила, что картофель может привести к возникновению внутренних воспалительных процессов, проблемам со стулом и аллергии. По данным специалиста, людям с аутоиммунными заболеваниями не стоит есть не только картофель, но и помидоры, баклажаны и другие овощи семейства паслёновых.

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Репа. Простой рецепт из свежей репы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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