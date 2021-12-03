Минздрав ЮАР: "омикрон" не вызывает тяжёлых форм COVID-19 у вакцинированных

Заражение "омикроном" протекает в лёгкой форме у пациентов, которые завершили курс вакцинации против коронавируса, заявил глава Минздрава ЮАР Джо Паахла.

По его словам, граждане, не сделавшие прививку, могут столкнуться с более серьёзным течением заболевания.

"Омикрон-штамм проходит в лёгкой форме у прошедших вакцинацию людей, но увеличивает число госпитализаций среди непривитых граждан", — подчеркнул Паахла.

Министр также добавил, что за последнюю неделю в Южно-Африканской республике существенно выросло количество новых случаев COVID-19. По предварительным прогнозам, новая волна пандемии будет намного "круче", чем предыдущие, передаёт ТАСС.

"Эпицентр распространения "омикрона" — столичная провинция Гаутенг, но коронавирус распространяется и по другим частям страны", — сказал глава Минздрава ЮАР.

Ранее в ведомстве также заявляли, что омикрон-штамм передаётся от человека к человеку быстрее, чем "дельта". Врачи из Южной Африки призывают граждан активно участвовать в прививочной кампании.