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Independent: реальная угроза омикрон-штамма COVID-19 будет понятна через месяц

Здоровье

Специалисты из консультативной группы при правительстве Британии заявили, что реальную угрозу нового омикрон-штамма COVID-19 можно будет оценить лишь к новому году, пишет Independent.

Independent: реальная угроза омикрон-штамма COVID-19 будет понятна через месяц

Как подчеркнули врачи, понадобится около месяца на то, чтобы определить, действительно ли "омикрон" представляет большую опасность для человечества и распространяется стремительными темпами. Сейчас учёные выясняют, как новая разновидность коронавируса обходит имеющийся иммунитет.

  • По предварительным данным, в конце декабря или в начале января исследователи сделают официальный прогноз по поводу дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

Медики отмечают, что расслабиться можно будет в том случае, если до конца года не произойдёт резкого роста госпитализаций из-за омикрон-штамма.

В конце ноября вариант коронавируса B.1.1.529 ("омикрон") с 32 мутациями был обнаружен в ЮАР. Учёные из ВОЗ опасаются, что новый штамм может быть заразнее, чем "дельта".

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ВОЗ: Это угроза для мира. Что известно о новом штамме омикрон
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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