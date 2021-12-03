Специалисты из консультативной группы при правительстве Британии заявили, что реальную угрозу нового омикрон-штамма COVID-19 можно будет оценить лишь к новому году, пишет Independent.
Как подчеркнули врачи, понадобится около месяца на то, чтобы определить, действительно ли "омикрон" представляет большую опасность для человечества и распространяется стремительными темпами. Сейчас учёные выясняют, как новая разновидность коронавируса обходит имеющийся иммунитет.
Медики отмечают, что расслабиться можно будет в том случае, если до конца года не произойдёт резкого роста госпитализаций из-за омикрон-штамма.
В конце ноября вариант коронавируса B.1.1.529 ("омикрон") с 32 мутациями был обнаружен в ЮАР. Учёные из ВОЗ опасаются, что новый штамм может быть заразнее, чем "дельта".
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