Диетолог Арзамасцев рассказал, что пить, чтобы не заболеть в сезон простуд

Принято считать, что в сезон простуд нужно пить как можно больше горячих напитков. Например, чай. Но, оказывается, не только он способен защищать от заболевания.

Как рассказал изданию Москва 24 врач-диетолог Евгений Арзамасцев, хорошая альтернатива чаю — сок из цитрусовых.

"В цитрусовых соках много витамина С, который, как известно, укрепляет иммунитет. И, следовательно, помогает организму защищаться. В том числе и от простуды", — пояснил врач.

Тем же, кто предпочитает горячие напитки, Арзамасцев порекомендовал пить чай с добавками:

имбирь, мёд, лимон — прекрасно справляются с вредными микроорганизмами.

Ну и, конечно, не стоит забывать про морсы из ягод. Любых. Главное, чтобы они были правильно заморожены, а сам морс не нагревать выше 60 градусов, чтобы не "убить" витамины.

"Кроме того, можно, если нет проблем с лишним весом, пить богатые углеводами кисели", — советует диетолог.

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