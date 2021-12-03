Принято считать, что в сезон простуд нужно пить как можно больше горячих напитков. Например, чай. Но, оказывается, не только он способен защищать от заболевания.
Как рассказал изданию Москва 24 врач-диетолог Евгений Арзамасцев, хорошая альтернатива чаю — сок из цитрусовых.
"В цитрусовых соках много витамина С, который, как известно, укрепляет иммунитет. И, следовательно, помогает организму защищаться. В том числе и от простуды", — пояснил врач.
Тем же, кто предпочитает горячие напитки, Арзамасцев порекомендовал пить чай с добавками:
Ну и, конечно, не стоит забывать про морсы из ягод. Любых. Главное, чтобы они были правильно заморожены, а сам морс не нагревать выше 60 градусов, чтобы не "убить" витамины.
"Кроме того, можно, если нет проблем с лишним весом, пить богатые углеводами кисели", — советует диетолог.
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