Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Малайзии

Врачи из Малайзии выявили первый в стране случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, передаёт издание The Star.

По словам руководителя Минздрава Малайзии Хайри Джамалуддина, "омикрон" нашли у туриста, который приехал из Южно-Африканской республики 19 ноября.

"Восемь человек, близко контактировавших с инфицированным, сегодня пройдут тестирование на коронавирус", — сказал министр здравоохранения.

Кроме того, он добавил, что путешественники, которые прилетают из государств с высоким риском распространения омикрон-штамма COVID-19, будут носить отслеживающие устройства в течение всего периода карантина.

В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса с 32 мутациями, которая впоследствии получила наименование "Омикрон". Случаи заражения этим штаммом выявлены на территории 20 стран. По предварительным данным, он может распространяться гораздо быстрее, чем "дельта".

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