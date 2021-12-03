Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) медлит с одобрением российского "Спутника V" в связи с различными бюрократическими преградами. Такое мнение выразил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что публикации в авторитетных научных изданиях подтвердили высокую эффективность вакцины. По его словам, власти РФ сегодня не видят особых причин, по которым ВОЗ затягивает с признанием "Спутника V".

"Мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — сказал Дмитриев в интервью газете La Nacion.

Также глава РФПИ подчеркнул, что после одобрения медпрепарата специалистами ВОЗ расширится география путешествий жителей России в период пандемии COVID-19.

"Спутник V" стал первой в мире созданной вакциной против коронавируса. Препарат разработали сотрудники центра им. Гамалеи.

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