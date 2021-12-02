Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесённом ковиде

Новый документ о перенесённом коронавирусе теперь будет оформлен на 1 год с даты выздоровления. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что новые решения уже приняты и вступают в силу. Тем, кто совсем недавно переболел коронавирусной инфекцией, выдадут годовые сертификаты уже сразу. А те, кто уже имеет документ на 6 месяцев, смогут продлить его до 1 года.

"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — заверил Кузнецов.

С идеей продления сертификата для переболевших COVID-19 ранее выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении срока действия сертификата переболевшего до одного года. 26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что срок действия всех сертификатов продлят автоматически.

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