Врач предупредил о неожиданном симптоме при COVID-19

Директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди сообщил Pravda.Ru о необычном проявлении болезни COVID-19.

Офтальмолог: коронавирус принес новые болезни глаз

"Должен сказать, что и у нас появились пациенты с поражением глаз. Очень такая интересная симптоматика — это поражение сетчатки, именно нервной ткани, и, в общем-то, тоже очень необычно, и в сосудах глазного дна вот такая комбинация, она протекает тоже с такими совершенно особыми какими-то симптомами, клинической картиной, но вот тоже пытаемся как-то разобраться и определиться, как помогать людям в этой ситуации", — заявил врач.

По словам офтальмолога, специалисты постоянно ищут препараты и способы по борьбе с новыми симптомами коронавирусной инфекции. При этом разработанные схемы помогают только в определённых случаях, отметил эксперт. Он добавил, что каждая клиника пытается самостоятельно найти решение этой задачи.

"Как мы отыщем, прежде всего мы пытаемся расшифровать механизм этой болезни, как он реализуется, через какие признаки, допустим, поражается сосудистая стенка, пропотевает содержимое сосудов, начинается отёк. Мы понимаем, что дефект сосудистой стенки, есть определённый тип препаратов, которые это блокируют. Есть определённые манипуляции, которые позволяют как бы латать вот эти дырки, например, лазером. Идёт такой поиск, потому что мы не можем стоять и наблюдать, понимая, что болезнь, развиваясь, погубит зрение у данного человека, ну, приходится вот искать, рисковать", — объяснил Тахчиди.

Ранее Оперативный штаб поделился суточной статистикой об эпидемиологической обстановке в России. За минувшие 24 часа установили 33 389 случаев заражения новой инфекцией. Скончались из-за последствий болезни COVID-19 1221 человек. Смогли побороть коронавирус 35 185 пациентов.