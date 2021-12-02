Малышева рассказала, как зародился штамм COVID-19 "омикрон"

Елена Малышева объяснила, откуда взялся "омикрон" и как возникают новые штаммы.

Теледоктор рассказала, что новые штаммы COVID-19 образуются только в организме человека с ослабленным иммунитетом. Такие "инкубаторы" мутирующих вирусов, по словам Малышевой, либо не вакцинированы, либо не выработали антитела в ответ на вакцину от коронавируса.

Медик перечислила категории людей, в организме которых вирус приобретает новые опасные свойства.

В первую очередь, по словам ведущей шоу "Жить здорово!", это люди с любыми иммунодефицитами: СПИД и иммунодефициты пожилых людей.

"Если эти люди не вакцинированы и не имеют антител или антитела у них не вырабатываются, в их организме вирус может жить и делиться, образуя новые штаммы", — пишет Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Малышева озвучила версию о том, что "омикрон" мог зародиться в результате персистирования (жизни вируса) в организме человека, больного СПИДом.

"Но это не факт", — добавляет телеведущая. — Он с таким же успехом мог образоваться в организме пожилого человека с ослабленным иммунитетом без вакцинации.

Благоприятной средой для мутирования коронавируса могут стать люди, принимающие препараты, подавляющие иммунитет.

"Такое бывает при онкологических заболеваниях, аутоиммунных состояниях или после пересадки органов", — объясняет врач.

Малышева даёт советы, как не стать "инкубатором" для нового штамма коронавируса.

"Надо сделать прививку. Тогда вы встретите любой новый штамм с солдатами-защитниками — с антителами! Причём если вы из группы риска, то через месяц после того, как вы сделали вторую дозу вакцины "Спутник V" (в России называется ГамКовидВак), Проверьте антитела. Если их нет или мало, не ждите полгода, сразу делайте buster — третью дозу вакцины", — порекомендовала доктор.

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