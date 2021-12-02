Доктор Мясников объяснил, почему в одних регионах "захлёбываются" от больных коронавирусом, а в других всё относительно спокойно.
Научные исследования показали, что "суперраспространители" — главная движущая сила пандемии.
Мясников склонен сомневаться в том, что штамм COVID-19 "омикрон" зародился именно в Африке.
"Вполне возможно, что он был туда завезён откуда-то суперраспространителем и там понеслось! Напомню, что в начале вспышки 80% вновь инфицированных заражается от 20% людей-"суперраспространителей", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.
Феномен "суперраспространителей" помогает понять, почему в одних местах вирус свирепствует, а в других наблюдается затишье.
"Этим, в частности, объясняется, почему в сходных регионах один — захлебывается от больных, а в другом пока всё спокойно. Это потом, когда огонь разгорится, уровень заболеваемости сравнивается", — объяснил автор книг о здоровье.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".