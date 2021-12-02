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Москвичам разрешили получать медотводы от вакцинации через Госуслуги

Здоровье

Со 2 декабря москвичам разрешили оформлять медицинские отводы от вакцинации против коронавируса на портале Госуслуг, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Москвичам разрешили получать медотводы от вакцинации через Госуслуги

С инициативой о введении нового механизма выступил Клинический комитет ведомства. Ранее в Минздраве РФ утвердили схему выдачи и форму справок о наличии противопоказаний к прививке или факте перенесённого COVID-19. Предоставив эту информацию, москвичи смогут получить сертификат с QR-кодом.

"Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, содержащаяся на Госуслугах", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Москва — первый регион России, который вводит единый стандарт выдачи документов о медицинских отводах. Минздрав поставил такую задачу к 1 февраля следующего года, но жители столицы фактически могут получать свидетельства по новым правилам с сегодняшнего дня.

Как подчеркнули в Депздраве, таким способом власти намерены отработать технологию и впоследствии реализовать проект в других субъектах РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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