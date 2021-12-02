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"Омикрон" может вытеснить штамм "дельта", считает Гинцбург

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По мнению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новый штамм "омикрон" вполне может заменить собой получивший широкое распространение штамм "дельта". Об этом сообщает ТАСС.

"Омикрон" может вытеснить штамм "дельта", считает Гинцбург

При этом учёный считает, что в случае с омикрон-штаммом проходит больше времени с момента заражения до того, как начинаются серьёзные осложнения.

"Возможно, у "омикрона" будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население", — сказал Гинцбург.

Также главе Центра им. Гамалеи задали вопрос, может ли случиться так, что благодаря омикрон-штамму закончится пандемия. Учёный ответил, что для ответа на этот вопрос нужно еще провести дополнительные исследования.

"Необходимы экспериментальные данные. Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает", — отметил Гинцбург.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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