Жительница английского города Скегнесс выиграла дело против лечащего врача своей матери, позволившего ей появиться на свет, пишет Daily Mirror.
На судебном заседании в Лондоне 20-летняя Эви Тумбс пояснила, что родилась с расщеплением позвоночника. Из-за этого она вынуждена проводить целые сутки под капельницами в больницах. Ей всегда было трудно вести обычную жизнь, особенно в школьные годы.
Судья согласилась с позицией обвинительницы. Она постановила, что доктор Филип Митчелл действительно проявил халатность, не предоставив правильные инструкции женщине перед беременностью.
Девушке пообещали назначить компенсационные выплаты до конца жизни, которые покроют все траты на борьбу с неизлечимой болезнью.
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