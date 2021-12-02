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Девушка из Англии выиграла суд против врача матери, позволившего ей родиться

Здоровье

Жительница английского города Скегнесс выиграла дело против лечащего врача своей матери, позволившего ей появиться на свет, пишет Daily Mirror.

Девушка из Англии выиграла суд против врача матери, позволившего ей родиться

На судебном заседании в Лондоне 20-летняя Эви Тумбс пояснила, что родилась с расщеплением позвоночника. Из-за этого она вынуждена проводить целые сутки под капельницами в больницах. Ей всегда было трудно вести обычную жизнь, особенно в школьные годы. 

  • Своё рождение девушка считает ошибкой врача, который во время консультаций с её матерью не предложил отложить зачатие или же начать применять необходимые лекарства.

Судья согласилась с позицией обвинительницы. Она постановила, что доктор Филип Митчелл действительно проявил халатность, не предоставив правильные инструкции женщине перед беременностью.

Девушке пообещали назначить компенсационные выплаты до конца жизни, которые покроют все траты на борьбу с неизлечимой болезнью.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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