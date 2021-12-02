Американский телеведущий-антипрививочник Маркус Лэмб скончался с подтверждённым диагнозом COVID-19. Он призывал жителей США молиться вместо того, чтобы вакцинироваться "неизвестными препаратами".
Как сообщает CNN, несколько дней назад пациента экстренно госпитализировали. Врачи обнаружили, что сатурация у мужчины резко снизилась. Кроме того, у него быстро развилась тяжёлая форма пневмонии. В конечном итоге спасти заражённого не удалось.
По предварительным данным, мужчина мог заразиться COVID-19 на вечеринке.
Проповедник, выступавший соучредителем телекомпании Daystar Television Network, требовал в прямом эфире, чтобы телезрители избегали вакцинации. Кроме того, он выступал против введения локдаунов и самоизоляции, а также предлагал применять средства от паразитов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.
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