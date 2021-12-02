В США от COVID-19 умер телеведущий, выступавший за молитвы вместо вакцин

Американский телеведущий-антипрививочник Маркус Лэмб скончался с подтверждённым диагнозом COVID-19. Он призывал жителей США молиться вместо того, чтобы вакцинироваться "неизвестными препаратами".

Как сообщает CNN, несколько дней назад пациента экстренно госпитализировали. Врачи обнаружили, что сатурация у мужчины резко снизилась. Кроме того, у него быстро развилась тяжёлая форма пневмонии. В конечном итоге спасти заражённого не удалось.

Смерть ведущего религиозного телеканала подтвердила его жена. Она поделилась, что у Лэмба начались сбои в работе сердца на фоне коронавируса.

По предварительным данным, мужчина мог заразиться COVID-19 на вечеринке.

Проповедник, выступавший соучредителем телекомпании Daystar Television Network, требовал в прямом эфире, чтобы телезрители избегали вакцинации. Кроме того, он выступал против введения локдаунов и самоизоляции, а также предлагал применять средства от паразитов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

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