Врач поделился методами вернуть обоняние после болезни COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как восстановить обоняние после болезни коронавирусной инфекцией. По данным специалиста, такое проявление постковидного синдрома может длиться семь-восемь месяцев.

По словам Водовозова, вернуть способность различать запахи можно с помощью вакцинации против COVID-19. Как рассказал эксперт, после первой инъекции препаратом от новой болезни возвращают обоняние 57% страдающих из-за постковидного синдрома, после второй — 75%. Однако есть люди, которые больше никогда не смогут воспринимать ароматы, отметил врач.

Специалист заявил, что учёные всё ещё не знают, почему заболевшие и поборовшие коронавирус люди теряют способность чувствовать запахи. Из-за этого сложно разработать правильную методику для восстановления обоняния, сказал врач.

"Иногда помогают тренировки. Берём четыре максимально знакомых аромата — кофе, эвкалипт, мяту и апельсин — в виде эфирных масел. В течение трёх месяцев утром и вечером открываем флакончик и нюхаем. При этом желательно закрыть глаза и представить себе то, что с этим связано. Можно представить, как выглядит растение мята, как вы пили чай с мятой", — объяснил Водовозов в эфире Радио 1.

Эксперт сообщил, что таким образом можно с помощью других нейронных связей привести в порядок сигнальную систему. Если выполнять тренировки в течение года, запахи могут вернуться, но даже с этими усилиями состояние организма может остаться прежним, заключил врач.

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