Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила Собянина с тем, что Москва обогнала Нью-Йорк и Сан-Франциско в рейтинге антиковидных инноваций.
Маргарита Симоньян опубликовала список городов, которые хорошо организовали помощь больным коронавирусной инфекцией в условиях пандемии.
"Поздравляю Москву — и Сергея Собянина @blogsobyanin — с тем, что столица стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций. В мировом рейтинге впереди Москвы только Нью-Йорк и Сан-Франциско", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Телеведущая объяснила, что рейтинг составило международное агентство StartupBlink.
"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, который позволяет не останавливать предоставление плановой помощи даже во время пиков заболеваемости COVID-19", — отметила Маргарита.
Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.
"Если тебя хвалят твои враги, надо задуматься, всё ли ты делаешь верно";
"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, поэтому к осени 2020 в Коммунарке большая часть умерших от "ковида" умерла от внутрибольничных инфекций?";
"Нью-Йорк и Сан-Франциско? Запомненный Нью-Йорк, где крысы нападают на людей, и столица бездомных наркоманов Сан-Франциско. Выдайте им ещё Нобеля и Оскар, чтобы два раза церемонию не проводить", — писали в Сети под постом журналистки.
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