Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила Собянина с тем, что Москва обогнала Нью-Йорк и Сан-Франциско в рейтинге антиковидных инноваций.

Маргарита Симоньян опубликовала список городов, которые хорошо организовали помощь больным коронавирусной инфекцией в условиях пандемии.

"Поздравляю Москву — и Сергея Собянина @blogsobyanin — с тем, что столица стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций. В мировом рейтинге впереди Москвы только Нью-Йорк и Сан-Франциско", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая объяснила, что рейтинг составило международное агентство StartupBlink.

"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, который позволяет не останавливать предоставление плановой помощи даже во время пиков заболеваемости COVID-19", — отметила Маргарита.

Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.

"Если тебя хвалят твои враги, надо задуматься, всё ли ты делаешь верно";

"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, поэтому к осени 2020 в Коммунарке большая часть умерших от "ковида" умерла от внутрибольничных инфекций?";

"Нью-Йорк и Сан-Франциско? Запомненный Нью-Йорк, где крысы нападают на людей, и столица бездомных наркоманов Сан-Франциско. Выдайте им ещё Нобеля и Оскар, чтобы два раза церемонию не проводить", — писали в Сети под постом журналистки.