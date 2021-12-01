EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Угрозы Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа прокомментировали в Кремле
Эксперт удивился заявлению Зеленского об отсутствии страха перед Путиным
Песков ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР
Песков: омикрон-штамм придёт в Россию, вопрос только — когда?
Бузова ответила после того, как ведущий "Дома-2" обвинил её в алкоголизме
Число участников СOVID-заседаний регионов с Мурашко ограничили из-за утечек
На "Роза Хутор" начали делать снег
В США признали, что AUKUS направлен против Китая
Большая пресс-конференция президента Путина пройдёт 23 декабря

Симоньян поздравила Москву с первенством в рейтинге антиковидных инноваций

Здоровье

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила Собянина с тем, что Москва обогнала Нью-Йорк и Сан-Франциско в рейтинге антиковидных инноваций.

Симоньян поздравила Москву с первенством в рейтинге антиковидных инноваций

Маргарита Симоньян опубликовала список городов, которые хорошо организовали помощь больным коронавирусной инфекцией в условиях пандемии.

"Поздравляю Москву — и Сергея Собянина @blogsobyanin — с тем, что столица стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций. В мировом рейтинге впереди Москвы только Нью-Йорк и Сан-Франциско", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая объяснила, что рейтинг составило международное агентство StartupBlink.

"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, который позволяет не останавливать предоставление плановой помощи даже во время пиков заболеваемости COVID-19", — отметила Маргарита.

Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.

"Если тебя хвалят твои враги, надо задуматься, всё ли ты делаешь верно";

"У системы здравоохранения Москвы такой запас прочности, поэтому к осени 2020 в Коммунарке большая часть умерших от "ковида" умерла от внутрибольничных инфекций?";

"Нью-Йорк и Сан-Франциско? Запомненный Нью-Йорк, где крысы нападают на людей, и столица бездомных наркоманов Сан-Франциско. Выдайте им ещё Нобеля и Оскар, чтобы два раза церемонию не проводить", — писали в Сети под постом журналистки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко / Эпидемия с Антоном Красовским
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Эксперт удивился заявлению Зеленского об отсутствии страха перед Путиным
Песков ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР
Симоньян поздравила Москву с первенством в рейтинге антиковидных инноваций
Не церемониться: критик Путина призвал ввести в России обязательную вакцинацию
Песков: омикрон-штамм придёт в Россию, вопрос только — когда?
Бузова ответила после того, как ведущий "Дома-2" обвинил её в алкоголизме
Число участников СOVID-заседаний регионов с Мурашко ограничили из-за утечек
На "Роза Хутор" начали делать снег
В США признали, что AUKUS направлен против Китая
Большая пресс-конференция президента Путина пройдёт 23 декабря
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров Любовь Степушова Как производители вакцин готовятся к штамму "омикрон" Любовь Степушова Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников