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Кардиолог: COVID-19 ухудшает течения болезней сердца и сосудов

Здоровье

Перенесённая коронавирусная инфекция повышает риск ухудшения течения болезней сердца и сосудов, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Кардиолог: COVID-19 ухудшает течения болезней сердца и сосудов

"Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесённой COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов", — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Бойцов сообщил, что переболевшим коронавирусом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями грозит повреждение миокарда. Вероятность этого зависит от тяжести течения COVID-19.

"При лёгких формах заболевания, по крайней мере среднетяжёлой, которая является основанием для госпитализации, это примерно 7-10%, при тяжёлых — до 40%", — уточнил кардиолог.

Он рассказал также, что при заражении коронавирусом у сердечников повышается риск микротромбозов и эмболии.

По словам медика, тем, кто страдает болезнями сердца и сосудов и перенёс коронавирус, стоит пройти углубленную диспансеризацию, чтобы своевременно скорректировать лечение в случае необходимости.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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