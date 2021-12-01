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Австралийка похудела на 54 килограмма и поделилась своим секретом успеха

Здоровье

Жительница Австралии Джала Аллуш, которая пять лет назад весила 114 килограммов, сбросила почти половину своей массы тела. Ей удалось похудеть на 54 килограмма.

Австралийка похудела на 54 килограмма и поделилась своим секретом успеха

Женщина рассказала, как добилась такого результата. Через год после рождения сына она решила изменить образ жизни и записалась в ближайший к дому фитнес-центр, передаёт Daily Mail. Австралийка практически каждый день ходила на групповые занятия, а затем начала упражняться с персональным тренером.

  • Со временем Аллуш выработала еженедельную спортивную рутину, включающую кардиотренировки, силовые упражнения и 45-минутное занятие на велотренажёре.

Что касается сбалансированного питания, то 33-летняя женщина привыкла завтракать овсянкой, протеиновым коктейлем и голубикой. Спустя несколько часов она также позволяет себе съесть банан или хлебцы с арахисовым маслом. На обед Аллуш рекомендует готовить блюда из курицы и батата, на ужин — котлеты из индейки, запечённый картофель с зелёными горохом. Кроме того, она советует не отказываться от небольшого количества сладостей.

Сейчас вес женщины составляет 60 килограммов. Она призналась, что после похудения чувствует себя сильнее и увереннее.

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Похудение-борьба без финала?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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