Профессор РАН рассказал, как убедить антиваксеров привиться от COVID-19

Профессор РАН Тимофей Нестик назвал способы, позволяющие убедить противников вакцинации сделать прививку от коронавируса.

По его словам, ранее предложенные экскурсии по "красным зонам" не изменят взгляды антиваксеров. Доктор психологических наук считает, что их сможет переубедить лишь грамотная прививочная кампания. Как подчеркнул специалист, после вакцинации медики должны гарантировать пациентам тщательную диагностику в случае возможных осложнений, передаёт РБК.

Кроме того, Нестик полагает, что в СМИ нужно показывать положительные сюжеты о прививках и их преимуществах. Он убеждён: низкое доверие к вакцинам связано ещё и с тем, что эксперты демонстрируют различные позиции, рассуждая о "Спутнике V", "Спутнике Лайт" и других медпрепаратах.

"Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь", — заключил специалист.

Профессор РАН уверен, что вакцины против COVID-19 позволяют увеличивать продолжительность жизни и повышать её качество.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.