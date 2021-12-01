По словам врача высшей категории Натальи Супоневой, у 80% переболевших коронавирусом в тяжёлой или средней форме возникают неврологические нарушения.
Она подчеркнула, что после COVID-19 возрастает риск развития различных осложнений, передаёт "Медик Форум". Специалист назвала проблемы неврологического характера, с которыми могут столкнуться россияне, перенёсшие опасную инфекцию:
Супонева убеждена: все эти осложнения нужно рассматривать комплексно. Так, работа нервной системы человека может ухудшиться в связи с развитием тромбоза или сильного воспаления при коронавирусе. Кроме того, неврологические нарушения нередко возникают из-за "агрессивной лекарственной терапии" в медучреждениях, подчеркнула врач.
Она посоветовала россиянам, которые не восстановились после перенесённого COVID-19, обратиться к профессионалам и не заниматься самолечением.
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