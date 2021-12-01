В Приамурье спецбригады будут вакцинировать пожилых людей на дому от COVID-19

Глава Амурской области Василий Орлов заявил о создании выездных спецбригад для вакцинации от коронавируса. Врачи будут приезжать домой к пожилым людям, чтобы поставить прививку.

Как отметил глава региона, в случае нехватки кадров выезжать ставить вакцину смогут студенты-медики.

"В мире активно распространяется новый штамм (COVID-19), и пока только вакцинация может стать защитой для населения. Поэтому поставлена задача усилить работу среди пожилых граждан… Предложил Минздраву организовать выездные бригады, если не хватает кадров, можно привлекать студентов-медиков. Сегодня планируем пробный выезд", — написал Орлов в своём Telegram-канале.

Как отметил губернатор, уже собрали 58 заявок. К слову, их пожилым людям предлагают оставлять по короткому номеру 112.

Согласно информации правительства региона, в дальнейшем планируется, что такие выездные бригады сформируют при каждой городской поликлинике.

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