Диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам, желающим избавиться от лишних килограммов, варианты полезного ужина.
Как отметила специалист, перед приготовлением вечернего блюда следует вспомнить, что было съедено в течение дня, передаёт РИА Новости.
"Если днём преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки. Это может быть рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу", — сказала специалист.
Также она порекомендовала есть творог с ягодами, фруктами и заправкой из йогурта. Если же человек употреблял мало углеводов, то к ужину можно добавить гарнир в виде каши или запечённого картофеля, отметила диетолог.
"Углеводы на ужин можно, а иногда они даже необходимы", — заключила Татьяна Дик.
Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказывала, как улучшить работу желудочно-кишечного тракта и укрепить кости. По её словам, для этого необходимо употреблять два яичных желтка в день.
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