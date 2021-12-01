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Диетолог порекомендовала идеальные варианты ужина для желающих похудеть

Здоровье

Диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам, желающим избавиться от лишних килограммов, варианты полезного ужина.

Диетолог порекомендовала идеальные варианты ужина для желающих похудеть

Как отметила специалист, перед приготовлением вечернего блюда следует вспомнить, что было съедено в течение дня, передаёт РИА Новости.

"Если днём преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки. Это может быть рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу", — сказала специалист.

Также она порекомендовала есть творог с ягодами, фруктами и заправкой из йогурта. Если же человек употреблял мало углеводов, то к ужину можно добавить гарнир в виде каши или запечённого картофеля, отметила диетолог.

"Углеводы на ужин можно, а иногда они даже необходимы", — заключила Татьяна Дик.

Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказывала, как улучшить работу желудочно-кишечного тракта и укрепить кости. По её словам, для этого необходимо употреблять два яичных желтка в день.

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Диета: как похудеть без вреда
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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