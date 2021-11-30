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Врач раскрыл неожиданный способ справиться с постковидной депрессией

Здоровье

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в интервью Pravda.Ru рассказал, что вылечить постковидную депрессию можно с помощью прополиса.

Доктор Евдокименко: за три дня я вылечился от COVID-19

"Когда ты понимаешь, что случилось, с постковидной депрессией очень легко справиться с помощью трёхкопеечного средства. Я снял эту депрессию, купил в аптеке спиртовую настойку прополиса, она, правда, для наружного применения, так написано на ней, но, поскольку я использовал всего десять капель на стакан, её так можно использовать. Я накапал себе в стакан десять капель прополиса", — заявил специалист.

Также он заявил, что прополис обладает множеством свойств. Как отметил врач, ему подсказали данный метод знакомые.

"За две недели не осталось даже следа от этой проблемы. И потом этим способом пользовалось огромное количество людей. Все говорили, что постковидную депрессию, не обычную депрессию, которая сама по себе у человека бывает, а именно постковидную снимало моментально", — сказал Евдокименко.

Ранее Оперативный штаб поделился данными об эпидемиологической обстановке в России. По информации на вторник, 30 ноября, за последние сутки установили 32 648 случаев заражения COVID-19. Специалисты отметили, что это — минимум с 15 октября. За минувшие 24 часа из-за новой инфекции скончались 1229 россиян. Условная летальность вируса выросла до 2,86%.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Елена Андреева
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