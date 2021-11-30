"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней

Профессор Джорджтаунского университета, доктор Джонатан Рейнер заявил, что уже через пару дней в США должны выявить первые случаи нового омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, закрытие авиасообщения со странами южной Африки — это всего лишь "иллюзия защиты", передаёт CNN. Учёный подчеркнул, что новый вариант COVID-19 уже мог проникнуть в Штаты, однако пациенты, вероятно, ещё не обратились за помощью.

"Этот вирус наверняка есть в США. Мы услышим о том, что обнаружены случаи заражения им в течение двух дней", — сказал Рейнер.

Он также отметил, что власти многих государств пытаются "отгородиться ширмой" от "омикрона", ограничивая полёты из ЮАР. Однако, по мнению профессора, это не поможет обезопасить население.

Гораздо эффективнее, убеждён специалист, тестировать путешественников и проверять у них наличие прививки против коронавируса.

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