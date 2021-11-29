Express: врачи назвали тревожный признак рака на коже

Одним из признаков проявления рака крови являются синяки на коже, сообщает издание Express, ссылаясь на благотворительную организацию Blood Cancer UK.

По словам медиков, сначала это красные пятна, потом они начинают менять цвет, темнеть и болеть. Причём на тёмной коже такие синяки труднее обнаружить.

Другими признаками этого вида онкологии является быстрая потеря веса, одышка, ночная потливость, шишки на теле, инфекционные заражения, лихорадка, сыпь или зуд, боли в костях и суставах, бледность, а также усталость, которая наблюдается даже после сна.

При этом у некоторых людей симптомы рака крови могут и вовсе отсутствовать. Однако своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вылечить его.

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