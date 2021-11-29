Гинцбург озвучил срок создания вакцины от "омикрон"-штамма COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на разработку вакцины от "омикрон"-штамма коронавируса уйдёт не более 10 дней, ещё 45-50 дней займут регуляторные процедуры.

По словам Гинцбурга, специалисты разработают вакцинный препарат максимум за 10 дней. Большая часть времени - 40-45 дней - будет потрачена на "разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной".

В эфире телеканала "Россия 24" директор НИЦ имени Гамалеи отметил, что озвучил ускоренные сроки, которые действуют в условиях чрезвычайной ситуации. Обычно на регуляторные процедуры уходит 2-2,5 месяца.

Пока учёные не получат полную информацию о новом варианте коронавируса, вакцинация будет производиться уже имеющимися вакцинами, добавил Гинцбург.

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