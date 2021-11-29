У 58% переболевших COVID-19 людей могут развиться хронические заболевания сердца

Учёные из Тюменской области провели исследование и выяснили, что у 58% переболевших коронавирусной инфекцией людей развивается деформация сердечной мышцы, из-за чего могут возникнуть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Как объяснила автор работы, заведующая лабораторией Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская, специалисты проанализировали организмы 380 пациентов разного пола и возраста. У участников исследования не регистрировали заболевания сердца и сосудов. Эти люди страдали из-за пневмонии от COVID-19. Спустя три месяца после выздоровления изменение формы миокарды обнаружили у 28% участников, через год у 58%.

Руководитель Томского национального исследовательского медицинского центра Вадим Степанов в разговоре с ТАСС подчеркнул, что подобное исследование проводилось впервые. Его результаты помогут медицинским специалистам правильно сформировывать программы реабилитации от коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире появился новый, вероятно, самый заразный штамм COVID-19 "омикрон".

"Штамм "омикрон" к нам придёт с точностью до 100 процентов. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом до конца зимы-весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся", — сказал доктор Александр Мясников.

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