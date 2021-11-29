Члены Всемирной организации здравоохранения заявили, что привитые против COVID-19 люди могут заразиться недавно возникшим вариантом "омикрон".
Также специалисты ВОЗ призвали власти стран ускорить темпы вакцинации граждан. В этом направлении необходимо действовать, поскольку нынешние препараты от коронавируса способны в некоторой степени уберечь человека от тяжёлых проявлений болезни даже в случае заражения омикрон-штаммом.
"Ожидается, что случаи заражения могут быть зафиксированы и у вакцинированных лиц, но в небольших предсказуемых пропорциях в зависимости от степени эффективности вакцины", — написали эксперты ВОЗ в документе, опубликованном на её странице в Twitter.
Ранее в организации сообщали, что уже переболевшие COVID-19 люди могут заразиться новым вариантом "омикрон". Учёные пообещали опубликовать подробные данные об этом штамме в ближайшие недели. Впервые его выявили в Южной Африке и назвали "вызывающим озабоченность". По данным Роспотребнадзора, в России заражённых "омикроном" пока не обнаружили.
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Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.