В ВОЗ рассказали о риске заражения омикрон-штаммом среди привитых людей

Члены Всемирной организации здравоохранения заявили, что привитые против COVID-19 люди могут заразиться недавно возникшим вариантом "омикрон".

Также специалисты ВОЗ призвали власти стран ускорить темпы вакцинации граждан. В этом направлении необходимо действовать, поскольку нынешние препараты от коронавируса способны в некоторой степени уберечь человека от тяжёлых проявлений болезни даже в случае заражения омикрон-штаммом.

"Ожидается, что случаи заражения могут быть зафиксированы и у вакцинированных лиц, но в небольших предсказуемых пропорциях в зависимости от степени эффективности вакцины", — написали эксперты ВОЗ в документе, опубликованном на её странице в Twitter.

Ранее в организации сообщали, что уже переболевшие COVID-19 люди могут заразиться новым вариантом "омикрон". Учёные пообещали опубликовать подробные данные об этом штамме в ближайшие недели. Впервые его выявили в Южной Африке и назвали "вызывающим озабоченность". По данным Роспотребнадзора, в России заражённых "омикроном" пока не обнаружили.

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