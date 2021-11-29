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Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться при хронических заболеваниях

Здоровье

Специалист в области фитнеса Эдуард Каневский объяснил, как правильно заниматься физкультурой людям с хроническими заболеваниями.

Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться при хронических заболеваниях

По словам эксперта, он не видел человека, которому нельзя было выполнять все типы физических упражнений. При этом Каневский отметил, что с некоторыми проблемами со здоровьем особенно важно грамотно составлять план тренировок. Таким образом возможно снизить давление или создать условия для ремиссии бронхиальной астмы.

Если у людей лишний вес, им не стоит бегать на дорожке по причине серьёзной нагрузки на суставы и позвоночник, объяснил специалист. Вместо подобной активности он предложил использовать велотренажёры. В случае гипертонии эксперт посоветовал в ходе занятий обращать внимание на ощущения, а не на пульс, поскольку некоторые лекарства замедляют его. Также не стоит выполнять упражнения, при которых голова оказывается ниже корпуса, подчеркнул Каневский.

"При проблемах с позвоночником категорически не рекомендуется выполнять приседания со штангой, любой вид становой тяги, а также другие упражнения с вертикальной нагрузкой (когда отягощение находится над головой). В современных фитнес-клубах есть большое количество специализированных тренажёров, которые и были придуманы для людей с ограничениями по здоровью", — рассказал специалист для Москвы 24.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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