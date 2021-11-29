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Япония "закрывается" для всех иностранцев из-за омикрон-штамма COVID-19

Здоровье

С 30 ноября ранее принятые в Японии послабления для въезда иностранцев снова отменяются в связи с появлением нового омикрон-штамма COVID-19.

Япония "закрывается" для всех иностранцев из-за омикрон-штамма COVID-19

По словам премьер-министра страны Фумио Кисиды, ограничения будут распространяться в том числе и на иностранных предпринимателей, студентов, специалистов, передаёт ТАСС.

При этом пока не уточняется, на какой период вводится данный запрет.

Кисида отметил, что японским учёным ещё предстоит выяснить, как ведёт себя новый штамм коронавируса. Лишь после этого, подчёркивает премьер-министр, можно будет рассуждать об отмене ограничительных мер.

Ранее учёные из Всемирной организации здравоохранения объявили об обнаружении штамма "омикрон" в ЮАР. Они предположили, что новая разновидность может быть опаснее, чем "дельта".

Случаи заражения "омикроном" уже выявлены в ряде стран Европы и Африки.

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Опаснее "дельты": ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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