Мясников призвал готовиться к нападению штамма "Омикрон"

Доктор Мясников уверен, что если штамм COVID-19 "Омикрон" ещё не в России, то его атаки стоит ждать в ближайшем будущем. Медик сомневается в готовности страны встретить новый штамм.

Мясников назвал гадания о том, пришёл ли "Омикрон" в Россию, бессмысленными разговорами в "пользу бедных".

Теледоктор не сомневается, что "Омикрон" скоро появится в РФ.

"Скорее всего станет доминирующим штаммом конца зимы-вёсны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего 2-3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Телеведущий призывает не запугивать апокалипсическими сценариями, а разработать план действий. На то, чтобы тщательно всё продумать, в стране есть 2-3 месяца.

Мясников перечислил вопросы, которые нужно себе задать, чтобы понять возможности страны. Он задаётся вопросами о наличии политической воли, чтобы завершить вакцинацию по первому кругу и необходимом количестве вакцин.

"Мы создали службу перевозки инфекционных больных (обычные машины без спецсигналы и врача — перегородка и кислородный баллон)? Или будем продолжать "палить" Скорые, лишая остальных экстренной помощи?!" — вопрошает медик.

Врач настаивает на обязательной вакцинации тремя начальными дозами людей с иммунодефицитом. Такие людей медик называет "инкубаторами" новых штаммов.

"Кто предупреждён — тот вооружён, готовимся к очередной волне уже сейчас", — заключает автор книг о здоровье.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.