В Нидерландах у 13 пассажиров из ЮАР выявили омикрон-штамм коронавируса

Как минимум у 13 пассажиров, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды, сейчас исследование взятых образцов продолжается.

Ранее два рейса из ЮАР прибыли в Нидерланды. Власти проверили всех 624 пассажиров. У 61 из них был выявлен коронавирус.

Несколько дней назад специалисты ВОЗ сообщили о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529. Он содержит 32 мутации. По предварительным данным, в ЮАР выявили уже порядка 100 заболевших. Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый омикрон-штамм коронавируса по опасности со смертельной лихорадкой Эбола.





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