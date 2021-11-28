Как минимум у 13 пассажиров, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен омикрон-штамм коронавируса.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды, сейчас исследование взятых образцов продолжается.
Ранее два рейса из ЮАР прибыли в Нидерланды. Власти проверили всех 624 пассажиров. У 61 из них был выявлен коронавирус.
Несколько дней назад специалисты ВОЗ сообщили о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529. Он содержит 32 мутации. По предварительным данным, в ЮАР выявили уже порядка 100 заболевших. Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый омикрон-штамм коронавируса по опасности со смертельной лихорадкой Эбола.
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