Биолог Баранова призвала не сравнивать штамм "омикрон" с лихорадкой Эбола

Биолог Анча Баранова призвала не сравнивать новый штамм COVID-19 "омикрон" с лихорадкой Эбола.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона сообщила, что новая разновидность коронавируса не похожа на опасную лихорадку, передаёт ТАСС.

"У молодого населения в Африке врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные. В основном это проявлялось в чудовищной усталости, которая потом проходила, повышении температуры. Это не Эбола", — сказала Баранова.

Она подчеркнула, что эксперты пока не видели, как "омикрон" ведёт себя у пожилых людей. Возможно, новый штамм будет серьёзнее отражаться на их здоровье, чем ранее выявленные варианты COVID-19. Тем не менее, нельзя говорить, что "омикрон" напоминает лихорадку Эбола, убеждена профессор.

По её словам, учёным ещё предстоит изучить, как передаётся омикрон-штамм, ведь в Гонконге два человека, находившиеся в разных номерах, подхватили инфекцию. Существует большая вероятность, отмечает Баранова, что новая разновидность может распространяться быстрыми темпами.

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