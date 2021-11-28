США бьют тревогу: власти готовятся к вспышкам COVID-19 из-за омикрон-штамма

В администрации американского лидера Джо Байдена начали готовиться к новым вспышкам заболеваемости COVID-19 в связи с выявлением нового штамма "омикрон".

Как сообщает Politico, США разрабатывают план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

"Хотя в США не выявлены случаи заражения новым штаммом, должностные лица провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай обнаружения данной разновидности и возможных вспышек заболевания по всей стране", — сказано в публикации.

Источники издания проинформировали, что власти обсуждали сроки закрытия въезда из ЮАР в США. В этой сфере, по их словам, есть ряд спорных вопросов, например, нужно ли разрешать американцам возвращаться из южной части Африки на родину.

Также в администрации Байдена отметили необходимость серьёзно увеличить темпы ревакцинации от COVID-19 в ближайшее время. Сам президент ознакомился с последними данными о новом штамме и поручил своим подчинённым регулярно контактировать с главами министерств здравоохранения по всему миру.

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