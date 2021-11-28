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Архаров призвал "усовершенствовать" закон в отношении электронных сигарет

Здоровье

В Совфеде предложили "усовершенствовать" закон об электронных сигаретах и вейпах. Как подчеркнул замглавы социального комитета ведомства, врач Юрий Архаров, курение устройств среди молодёжи возросло вдвое.

Архаров призвал "усовершенствовать" закон в отношении электронных сигарет

Сенатор отметил, что за время действия антитабачного закона, наблюдаются положительные тенденции.

"Новой опасностью в настоящее время являются электронные сигареты: рост их потребления среди молодёжи вырос практически в два раза. Поэтому государственной власти необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым", — пояснил политик в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, сенатор подчеркнул, что пропагандой здорового образа жизни и мотиватором отказа от курения должно быть не только государство, но и родители.

"То, что прививают ребёнку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал, определяет всё его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих", — подчеркнул Архаров.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление певицы Глюк'oZы. Артистка рассказала, что её дочь неоднократно выгоняли из школы за курение и подчеркнула, что в образовательных учреждениях для этого необходимо ввести специальные места, то есть курилки.

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Ученые доказали вред электронных сигарет
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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