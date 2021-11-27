У Симоньян возникли претензии к Минздраву из-за вакцин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян увидела странности в том, как в России относятся в привитым "Спутником V" за границей.

Маргарита Симоньян обращает внимание на странный парадокс, который наблюдается в российской системе здравоохранения.

"Люди, которые вакцинировались российской вакциной в Сербии, Казахстане, Молдавии или даже в Белоруссии, приехав в Россию, считаются… непривитыми", — пишет журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая не понимает политику Минздрава в этом вопросе и приводит в пример единство западных стран.

"Любая западная вакцина признается и человек считается привитым, где бы он не вакцинировался", — отмечает Маргарита.

Симоньян уверена, что непризнание отечественных вакцин на Западе продиктовано политическими мотивами, а не вопросом медицины.

"Это нам понятно. Непонятно другое — почему российская вакцина из других стран не признается в самой России", — удивляется глава RT.

Журналистка считает, что такое разделение является губительным для евразийской интеграции.

"Складывается ощущение, что большинство чиновников озабочено не строительством великого и Единого государства и не понимает абсурдности и вредоносности происходящего", — отмечает телеведущая.

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